مباحثات السيسي الهاتفية مع بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا تتصدر اهتمامات الصحف

تصدر الاتصالان الهاتفيان اللذان تلقيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي من كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اهتمامات صحيفتي "الأهرام" و"الجمهورية"، الصادرتين صباح اليوم /السبت/.



ففي (الأهرام) وتحت عنوان (السيسي وبايدن يبحثان جهود وقف القتال وتبادل الأسرى وإنفاذ المساعدات).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في غزة.



وأضافت الصحيفة، أن الرئيسين ناقشا تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني؛ بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة.



ونقلت الصحيفة تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي والتي أكد خلالها أن الرئيس السيسي حرص على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية، وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها، مشدداً على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية، ومؤكداً ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية، مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة، ودعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.



في سياق آخر.. ذكرت الصحيفة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى أمس أيضا، اتصالاً هاتفياً، من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شهد استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الصديقين، وأبدى الجانبان ترحيبهما بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات في كل المجالات، وبحثا كيفية مواصلة دفعها إلى آفاق أرحب.



ونقلت الصحيفة عن متحدث رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قوله إن الاتصال الهاتفي تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية ثمنت الجهود المصرية للتهدئة، وتواصل مصر مع كل الأطراف لإعادة الأمن إلى المنطقة، وقد تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي.



وتحت عنوان (مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين).. ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن جمهورية مصر العربية رحبت بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.



وأضافت الصحيفة أن مصر أكدت - في بيان لوزارة الخارجية أمس - أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأشارت إلى أن مصر شددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.



وفي الشأن الاقتصادي.. وتحت عنوان (وزير الاتصالات: العلاقات المصرية ـ الهندية عريقة ومثالية ومتقدمة).. اهتمت صحيفة (الجمهورية) بكلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مبدولي خلال المشاركة في حفل السفارة الهندية بالقاهرة؛ بمناسبة عيد جمهورية الهند الـ 75، وأكد خلالها عمق العلاقات المصرية الهندية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك تشابها بين الدولتين في العديد من الأوجه، حيث تعدان مهد حضارات حية، كما تربطهما طرق تجارية قديمة، كذلك تتشابه في نضال الشعبين من أجل الاستقلال والسعي نحو تحقيق تقرير المصير.

وأضافت الصحيفة، أن الدكتور عمرو طلعت نقل تهنئة الدكتور مصطفى مبدولي لأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الهندية في مصر بهذه المناسبة.



وأشارت إلى أن وزير الاتصالات قال إن العلاقات المصرية الهندية قد شهدت زخما كبيرا خلال عام 2023، مع دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، كما استقبل الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الهندي في القاهرة ومنحه "قلادة النيل" التي تعد أرفع الأوسمة المصرية.



وتابعت أن الوزير أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية القوية التي تجمع البلدين تمتد أيضا إلى مجالات التعاون الاقتصادي والمصالح الاجتماعية المشتركة، حيث وجهت الهند الدعوة لمصر لحضور قمة مجموعة العشرين في العام الماضي، كما يتيح انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" الفرصة لعصر جديد من التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.

