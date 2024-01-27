فرار مئات المرضى.. الصحة العالمية تحذر من انهيار مستشفى ناصر بخان يونس

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من انهيار مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

وقال جيبريسوس على حسابه بمنصة “إكس”، إن مستشفى ناصر يعاني من نفاد الوقود والغذاء والإمدادات، مضيفًا أنه قد فرّ مئات المرضى والعاملين في المستشفى بسبب القتال وصعوبة نقل الإمدادات إليه.

وأضاف جيبريسوس أن هناك 350 مريضا و5 آلاف نازح في المستشفى، لافتًا إلى أن القتال العنيف يستمر في المنطقة المجاورة، ولا يزال الوصول إلى إعادة إمداد المستشفى أمرًا صعبًا.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، حتى تتمكن المنظمة من تقديم الإمدادات المنقذة للحياة التي نحتاجها بشكل عاجل.

وأعلنت منظمات إغاثية أن الرعاية الصحية الأساسية في مستشفى ناصر قد انهارت.

وأكدت أن هذه الهجمات الممنهجة ضد الرعاية الصحية غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن لكي يتمكن المصابون من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. لقد أصبح النظام الصحي بأكمله متوقفا عن العمل. ويعتبر هذا المستشفى هو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة لا تزال تعمل.