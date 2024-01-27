حبس المتهم بإنهاء حياة طالب أثناء وقوفه فى الشارع بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل لقيامه بإنهاء حياة طالب أثناء وقوفه فى الشارع بشبرا الخيمة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مستشفى، ناصر العام تفيد باستقبالها جثة لشاب يدعى علي عادل مصاب بثلاث طعنات في القلب أودت بحياته.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان ورود البلاغ للتأكد من صحته وتبين بعد الفحص والمعاينة وجود جثة لشاب يدعى عادل علي في العقد الثاني من عمرة مصاب ب3طعنات في القلب أودت بحياته.



وأسفرت التحريات ان المتهم يدعى يوسف.م، حيث كشفت التحريات، أنه أثناء سير المجنى عليه بالشارع عقب الصلاة وذهابه لصديقه، نشبت مشاجرة بالشارع كان يشارك فيها المتهم، وعندما شاهد المجنى عليه ظن أنه مشارك ضده في تلك المشاجرة، فقام بطعنه ثلاث طعنات، كما تعدى على زميله بالضرب وإصابته.

وتم عمل المحضر الازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.