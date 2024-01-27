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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين رئيسا شرفيا لمهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا

إلهام شاهين
إلهام شاهين

اختارت إدارة مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ26 والتي ستعقد في مصر خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل وتستمر لمدة 10 أيام وتتضمن عروض  المسابقة الدولية ومسابقة VS  فيلم  والندوات والورش السينمائية الخاصة بالأفلام القصيرة جدا التي لا تزيد مدتها على الـ 4 دقائق .

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بهذا الاختيار وأكدت أن المهرجان نجح خلال الفترة الأخيرة في تثبيت أقدامه بمصر وأن الأفلام القصيرة جدا  تشكل الحاضر الذي نعيشه علي وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصبحت أفلامه جزءا من يومنا وتحقق انتشارا عالميا .

وقالت : أن المهرجان يتميز كونه الأول من نوعه الذي يجمع في مسابقاته بين السينمائيين المحترفين والهواة وأن الشرط الوحيد للمشاركة هو جودة العمل.

وأكد الدكتور أسامة أبونار  رئيس المهرجان علي أن تواجد الفنانة إلهام شاهين كرئيس شرف  سيشكل إضافة كبيرة للمهرجان وأنها من اوئل النجمات العرب الذين كرمهم المهرجان لتاريخها السينمائي الحافل فضلا عن دعمها الدائم والمستمر لشباب المبدعين سواء من خلال إنتاجها السينمائي الشخصي أو في الأعمال الأولي لهم .

وأوضحت الدكتورة ريم لطفي الممثل الرسمي للمهرجان أن دورة هذا العام من المهرجان ستتضمن الكثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان في حينها وأن المهرجان سيضم مسابقة  دولية أخري خاصة بمصر سيتم الإعلان عن فتح باب المشاركة فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة  فضلا عن المسابقة الدولية التي تعرض أفلامها في 30دولة  حول العالم في نفس التوقيت . 

وأشار  زياد باسمير منسق عام مهرجان ترى كور إلى التوسع في أنشطة وفعاليات المهرجان هذا العام حيث ستقدم عروض الأفلام المشاركة في العديد من المواقع الثقافية والسينمائية فى القاهرة والإسكندرية من بينها مواقع تستضيف العروض لأول مرة .

وكشف أن المهرجان سينظم عددا من الورش الخاصة بصناعة الفيلم القصير جدا بمشاركة نخبة من كبار السينمائيين في مجالات الكتابة والتصوير والإخراج .

 ومهرجان تري كور للأفلام القصيرة جدا هو مهرجان فرنسي دولي خاص بالأفلام القصيرة جدا والتي  لا تتجاوز مدتها 4 دقائق  أطلقت أولي دوراته قبل إطلاق منصة اليوتيوب بسنوات وتستضيف عروضه سنويا ما يقرب من الـ 30 دولة حول العالم تعرض أفلامه في نفس التوقيت .

كانت مصر من أوئل الدول التي إستضافت عروضه منذ عام 2015 وأطلقت مسابقة دولية  موازية لمسابقة المهرجان بهدف فتح مجالات وفرص أخري بين صناع أفلام لم تتمكن أعمالهم من المشاركة في المسابقة الفرنسية .

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