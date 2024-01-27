انتقد ترامب| آراء سياسية لاذعة لـ يورجن كلوب.. الوجه الآخر لمدرب ليفربول

يعد يورجن كلوب، أحد أكثر المدربين السياسيين في كرة القدم العالمية، في طريقه التي اتخذها لإعلان قرار رحيله عن الملاعب ولو مؤقتا نهاية الموسم الكروي الحالي بالدوري الإنجليزي، فقد أعلن مدير كرة القدم الصريح في ليفربول أنه سيتنحى عن منصبه.

وأصدر كلوب، الذي يتولى تدريب ليفربول منذ عام 2015، يوم الجمعة إعلانًا صادمًا بأنه سيتنحى عن منصبه في نهاية الموسم، قائلًا إنه "ينفد طاقته".

وهناك شبه إجماع في عالم الرياضة، أن كلوب يعد من بين أفضل التكتيكيين المعاصرين في اللعبة، ولكن الذي لا يعلمه الكثيرون أن له علاقة كبيرة بعالم السياسة، حيث يتحدث كلوب أيضًا بصراحة عن آرائه السياسية، وهو في تلك الحالة يعد استثناءً في رياضة حيث القاعدة العامة هي تجنب إثارة المشاكل.

ومع قرار رحيله، رصدت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أسرار الآراء السياسية للمدرب الألماني الشهير، والذي يمكن أن يكون أحد مجالاته المستقبلية إذا ما فكر في ذلك.

من هو كلوب؟

يورجن نوربيرت كلوب من مواليد 16 يونيو 1967، وهو مدرب كرة قدم ألماني محترف ولاعب سابق، وحاليا هو المدير الفني لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وغالبًا ما يعود له الفضل في الترويج لفلسفة كرة القدم المعروفة باسم الضغط العالي، حيث يعتبر أحد أفضل المدربين في العالم.

وكلاعب، أمضى كلوب معظم مسيرته المهنية التي استمرت 15 عامًا في ماينتس 05 في المستوى الثاني من كرة القدم الألمانية بعد توقيعه للنادي في عام 1990، وكان لاعبا بدنيا ويعمل بجد، وكان يلعب في مركز الهجوم قبل أن يتحول إلى الدفاع في عام 1995 حتى اعتزاله في عام 2001.

وخلال هذه الفترة بدأ يدرس الإدارة، وعند اعتزاله في عام 2001، أصبح كلوب المدير الفني لنادي ماينتس 05، ما ساعدهم على الصعود إلى الدوري الألماني في عام 2004، بعد معاناته من الهبوط في موسم 2006–07.

واستقال كلوب من تدريب ماينتس في عام 2008، حيث غادر كأطول فترة قضاها مدير فني مع النادي، ثم أصبح كلوب بعد ذلك مديرا فنيا لنادي بوروسيا دورتموند، حيث قادهم إلى الفوز بلقب الدوري الألماني في موسم 2010–11.

وفي الموسم التالي، قاد كلوب دورتموند إلى أول فوز بالثنائية له على الإطلاق، حيث سجل رقما قياسيا من النقاط في موسم واحد، وسجل رقما قياسية في عدد الانتصارات في الفوز الدوري الألماني2011–12، وكذلك الفوز بلقب كأس ألمانيا 2011–12.

وفي عام 2013، قاد دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 2–1 أمام بايرن ميونخ، وغادر دورتموند في عام 2015 كأفضل مدرب له قضى فترة تدريبية هناك، بعد أن فاز بما مجموعه خمس ألقاب مع النادي.

وبعد إقالة بريندان رودجرز في عام 2015، تم تعيين كلوب في منصب المدير الفني لنادي ليفربول، وقادهم في أول موسم له إلى نهائيات كأس رابطة الأندية المحترفة ونهائي الدوري الأوروبي، وخسر كليهما.

وقاد كلوب منذ ذلك الحين النادي إلى نهائيين لدوري أبطال أوروبا على التوالي؛ خسر 3–1 أمام ريال مدريد في عام 2018، ثم فاز 2–0 ضد توتنهام هوتسبير في عام 2019 ليحقق أول لقب أوروبي له، وقاد ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018–19 حيث حقق 97 نقطة، وهو أعلى عدد من النقاط يحققها فريق دون أن يفوز باللقب في الدوريات الخمس الكبرى، ثم قاد كلوب في الموسم الموالي إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن غاب ليفربول عن تحقيق الدوري لـ30 سنة.

دونالد ترامب، وبوريس جونسون، ونايجل فاراج سيئون

ووفقا للصحيفة الأمريكية عن آراء كلوب السياسة، ففي مقابلة بودكاست عام 2021، انتقد كلوب كبار السياسيين الشعبويين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وشكك في صفاتهم كصانعي قرار.

وقال كلوب: "الانتخابات الأخيرة، الأولى مع دونالد ترامب ثم مع بوريس جونسون، كانت في الحقيقة علامة سيئة للعالم كله".

وفي تعميق أكثر لموقفه السياسي الواضح، قال كلوب عن ذات القضية: "لماذا نسمح لأشخاص مثل فاراج وجونسون بقيادة أي مجموعة من الناس في أي اتجاه؟ فنحن علينا أن نجد نظامًا يمكننا من خلاله جلب الأشخاص إلى وضع يسمح لهم بحل جميع مشكلاتنا، وليس قصات الشعر الأكثر ضحكًا أو غرابة أو أي شيء آخر".

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لا معنى له"

وكما تحدث كلوب عن آرائه السياسية في الرئيس الأمريكي، تطرق أيضا إلى المواقف السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، فعندما انتقل كلوب، وهو مواطن ألماني، إلى المملكة المتحدة في أكتوبر 2015 – مباشرة قبل احتدام استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تحدث كلوب عن تلك المسألة بشكل واضح أمام وسائل الإعلام.

وبعد بالتأمل في الحملة بعد بضع سنوات، دعا كلوب إلى إجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال كلوب لصحيفة “الجارديان” في عام 2018: "دعونا نصوت مرة أخرى بالمعلومات الصحيحة، وليس بالمعلومات التي لديك حول حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن الواضح أنهم لم يكونوا على حق، وليس جميعهم"، وأضاف: "هذا غير منطقي على الإطلاق".

قواعد دولة الرفاهية

ويعتبر كلوب جناحًا يساريًا، وهو يتلاءم بشكل جيد مع نادي ليفربول، وهو نادٍ يتمتع بجذور قوية من الطبقة العاملة، ففي كتاب صدر عام 2017 عن مسيرته التدريبية، قال للصحفي الألماني رافائيل هونيجشتاين إنه كان "على اليسار بالطبع".

وأضاف كلوب عن أهم رأى سياسي له داخل الكتاب: "أنا أؤمن بدولة الرفاهية. ولست مؤمنًا بشكل خاص"، وتابع: "إذا كان هناك شيء لن أفعله أبدًا في حياتي فهو التصويت لصالح اليمين".

مضادات التطعيم مثل السائقين المخمورين

وبينما كان العالم يحاول الخروج من جائحة كوفيد-19، انتقد كلوب الأشخاص الذين رفضوا التطعيم، وقال في أكتوبر 2021: "إن الأمر يشبه إلى حد ما القيادة تحت تأثير الكحول" .

وأضاف المدرب: "لا أتناول التطعيم لحمايتي فقط، بل آخذ التطعيم لحماية جميع الأشخاص من حولي، ولا أفهم لماذا يعد هذا تقييدًا للحرية، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإن عدم السماح بالشرب والقيادة يعد تقييدًا للحرية أيضًا".

وقبل وقت قصير من بدء بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل أسبوعين من انطلاق كأس العالم: "هناك أشخاص رائعون هناك، وليس الأمر أن كل شيء سيئ هناك، ولكن كيف حدث ذلك لم يكن صحيحًا في المقام الأول"، مضيفًا أن "العملية كانت جيدة، ليس صحيحا، والكثير من الناس أخذوا المال لأسباب خاطئة، وتابع: "أنتم جميعًا صحفيون، وكان ينبغي أن ترسل الرسالة، لكنك لم تكتب المقالات الأكثر انتقاداً حول الظروف التي كانت واضحة".