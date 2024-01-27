حلمي بكر يدعم زوجته ضد نقيب الموسيقيين ويستكمل العلاج بالمنزل

قالت سماح القرشي - زوجة الموسيقار حلمي بكر - إن الفنان حامي بكر يحظى بالرعاية الصحية في المنزل لديها بمحافظة الشرقية، وأن الأطباء يأتون له لاستكمال رعايته الصحية بالمنزل وعمل جلسات العلاج الطبيعي له.

وأضافت زوجة حلمي بكر، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أن الموسيقار حلمي بكر يدعمها في أزمتها مع الفنان مصطفى كامل، لأنه يرفض الإساءة لها من قبل نقيب المهن الموسيقية.

بيان حلمي بكر

وقال حملي بكر في بيان رسمي له: “أرفض أنا السيد حلمي بكر تمامًا الإساءة التي تعرضت لها زوجتي السيدة سماح القرشي، من نقيب الموسيقيين السيد مصطفى كامل، أو غيره”.

حلمي بكر

كشف سامح قناوي محامي الملحن حلمي بكر، تفاصيل جلسة محاكمة مدير أعمال بكر السابق المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه.

وقال محامي حلمي بكر لـ صدى البد، إن موكلي اكتشف أن البنك حجز علي شهادات كان عاملها بسبب عدم سداد اقساط قرض وانه لم يقم بطلب قرض او ضمان قرض، ولما رجع لمسئول البنك عرف ان مدير أعماله حول لنفسه 2 مليون جنيه من حسابه الخاص بضمان شهادة حلمي بكر.

وأوضح محامي حلمي بكر، أن موكله لم يقم بإقراض المتهم بالنصب عليه، أي أموال حينما كان يعمل مدير أعماله وأنه لم يقم بشراء أي عقارات، ولم يستدل على العقار الذي جاء في الأوراق أنه سبب القرض، موضحا أنه جاء في الأوراق الخاصة بحصول حلمي بكر على قرض أنه أخذ القرض الذي يبلغ نحو 3 ملايين جنيه وتم تحويله إلى حسابه في البنك وبعده تم سحب المبلغ، في حين أنه لم يعلم أي شيء عن ذلك القرض.

واعتبر محامي حلمي بكر أن هذا اعتراف منهم أن مدير اعمال حلمي بكر السابق حصل على الأموال.

وأكمل أنه تواصل هاتفيا مع موكله الموسيقار حلمي بكر الذي نفى تمامًا ادعاءات المتهم ودفاعه، مؤكدا انه لم يقترض من المتهم اية مبالغ مالية قائلا: هو فيه حد مدير أعماله بيسلفه فلوس" مضيفا: "الورقة دي مزيفة انا ممضتش على ورق".

وأكد محامي حلمي بكر أنهم سيقومون بالطعن على صحة توقيع موكله على تلك الورقة التي قدمها دفاع المتهم.

ونفي محامي الموسيقار حلمي بكر وجود اي خلافات بينه وبين مستشفى النقابة، مؤكدا أن النقابة ساندت حلمي بكر وأنه رافض الدخول الي مستشفي النقابة لانه في شهر مارس الماضي دخل على رجله لكن المرض تمكن منه أكثر وخرج على كرسي متحرك.

واختتم أن زوجة الموسيقار حلمي بكر حصلت على قرار بعلاجه على نفقة الدولة وحاليا حلمي بكر يعالج على نفقة الدولة.