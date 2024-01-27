موعد مباراة أنجولا وناميبيا في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

يلتقي منتخب أنجولا بنظيره الناميبي اليوم السبت في تمام السابعة مساءً، على ملعب "السلام"، في إطار دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

موقف منتخب أنجولا:

تصدر منتخب أنجولا المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

حقق انتصارين على موريتانيا وبوركينا فاسو، وتعادل مع الجزائر.

موقف منتخب ناميبيا:

ضمن ناميبيا مقعدًا في دور الستة عشر بعد تواجده ضمن أفضل 4 ثوالث برصيد 4 نقاط.

تصريحات المدربين: