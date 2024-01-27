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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة أنجولا وناميبيا في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

يلتقي منتخب أنجولا بنظيره الناميبي اليوم السبت في تمام السابعة مساءً، على ملعب "السلام"، في إطار دور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

موقف منتخب أنجولا:

  • تصدر منتخب أنجولا المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.
  • حقق انتصارين على موريتانيا وبوركينا فاسو، وتعادل مع الجزائر.

موقف منتخب ناميبيا:

  • ضمن ناميبيا مقعدًا في دور الستة عشر بعد تواجده ضمن أفضل 4 ثوالث برصيد 4 نقاط.

تصريحات المدربين:

  • بيدرو جونكالفيس (مدرب أنجولا): "إنها مشاركة تاريخية بالنسبة لنا، ونركز على تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز على ناميبيا".
  • كولين بنجامين (مدرب ناميبيا): "أولادنا سعداء بالتواجد هنا ويملكون العزم والطموح لتحقيق النجاح".
بوركينا فاسو بطولة أمم إفريقيا بطولة أمم إفريقيا 2023 كوت ديفوار منتخب أنجولا

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