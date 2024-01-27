بعد مزاعم الاحتلال.. إيطاليا وأستراليا تعلقان تمويلهما لـ الأونروا

أعلنت إيطاليا وأستراليا، اليوم السبت، تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها إسرائيل عن تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم السبت، إنها "تشعر بقلق عميق" إزاء المزاعم الموجهة ضد وكالة الأونروا.

وكتبت على منصة "إكس" "نحن نتحدث مع الشركاء وسنوقف مؤقتًا صرف التمويل الأخير".

وأضافت: "نرحب برد الأونروا الفوري، بما في ذلك إنهاء العقود وبدء التحقيق، فضلا عن إعلانها الأخير عن إجراء تحقيق كامل في الادعاءات ضد المنظمة".

وقررت إيطاليا أيضًا تعليق التمويل بعد هذه المزاعم.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عبر حسابه على منصة "إكس"، إن “الحكومة الإيطالية أوقفت تمويل الأونروا بعد هجوم 7 أكتوبر، مضيفا أن بعض حلفاء إيطاليا اتخذوا نفس القرار بالفعل.

وتأتي هذه التحركات بعد أن علقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤقتًا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الادعاءات.

وأعلنت كندا بعدها تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأمرت كندا بوقف مؤقت "لأي تمويل إضافي" لوكالة الأونروا.