وزير التجارة: حريصون على زيادة التصدير لأوروبا وتعميق التصنيع المحلي

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم المنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وزار عدداً من المصانع التي تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والصناعات الكهربائية وذلك بالمنطقة الصناعية بالعبور والمنطقة "ب" و"ج" والمنطقة الصناعية "أ" الامتداد الشمالي، لمتابعة سير العملية الإنتاجية بهذه المصانع.

واستهل الوزير الجولة بتفقد مصنع شركة تي اند سي للملابس الجاهزة المقام علي مساحة 70 ألف متر، وتخصص الشركة إنتاجها للتصدير بنسبة 70٪ من الانتاج الي الولايات المتحدة الأمريكية و30٪ الي أوروبا وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع 60 ألف قطعة يومياً وبلغت صادرات الشركة خلال عام 2023 نحو 120 مليون دولار ومن المتوقع ان تصل الى 155 مليون دولار خلال عام 2024، وتوفر 7 الاف فرصة عمل.

وبلغت حجم استثمارات الشركة 50 مليون دولار، وتقوم الشركة خلال الفترة الحالية بإنشاء محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة المياه بتكلفة تبلغ 90 مليون جنيه، واطلع الوزير على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل الشركة، وأشاد بمستوى العمل وجودة الإنتاج.

وأكد سمير حرص الوزارة على زيادة التصدير لقارتي أوروبا وافريقيا وزيادة التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج لتحقيق رؤية الوزارة بالنهوض بالصادرات المصرية هو ما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لزيادة معدلات التصدير والعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات في السوق المصري.

كما تضمنت الجولة تفقد مصنع شركة دانون ايجيبت للألبان المقام على مساحة 37 ألف متر ويضم 8 خطوط انتاج ويقوم المصنع بتصدير منتجاته إلى ليبيا ومدغشقر وفلسطين ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبلغت صادرات الشركة خلال عام 2023 نحو 64 مليون جنيه بنسبة زيادة 112% عن عام 2022 ويبلغ حجم استثماراته مليار و923 مليون جنيه.

وتفقد سمير مصنع شركة الناصرة جروب للصناعات الكهربائية المتطورة المتخصص في انتاج لوحات توزيع الكهرباء والضغط المنخفض واجهزة شحن العربيات الكهربائية وغيرها من المنتجات بنسبة مكون محلي يتراوح بين 60-80%، والمصنع مقام على مساحة 25 ألف متر وبلغت حجم الأعمال 700 مليون جنيه ومن المتوقع أن تبلغ الصادرات للشركة خلال عام 2024 نحو 15 مليون دولار وتوفر 400 فرصة عمل كما تقوم الشركة بتصنيع المنتجات للسوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا.