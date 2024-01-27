محلل سياسي فلسطيني يناقش قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الإحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني إن القضية المرفوعة من قبل دولة جنوب افريقيا التي أعطت درسا واضحا في قيم الأخلاق امام محكمة العدل ضد ما تمارسه إسرائيل من إبادة جماعية مستمرة لليوم ال ١١٣ في سياستها القتالية في قطاع غزة في قتل البشر وتدمير الحياة.



واكد صافي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، ان اسرائيل لن تعترف بانها تقتل الشعب الفلسطيني فهي تقول انها تدافع عن حقها منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وهذا القرار من محكمة العدل الدولية الذي فوض فيه من ١٧ قضايا منهم ١٥ قاضيا للاتخاذ تدابير ومنع إسرائيل عن ما تقوم به من قتل وتدمير وهذا القرار منقوصا من فرار وقف إطلاق النار الذي بسعي اليه الجميع.



وأردف المحلل السياسي الفلسطيني، محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في حد ذاته انتصارا واضحا للقيم الاخلاقيه ولمحكمة العدل الدولية ولاخضاع إسرائيل لأن تلتزم بكافة القوانين و أيضا قوانين محكمة لاهاي.

وتابع: هذا قرار إنساني لا رجوع فيه ولكن من الواضح ان اسرائيل لا تعطي لهذا القرار اي مجال للتنفيذ لأن أمريكا تقف مع إسرائيل في كل شيئ فهي التي امدتها بالسلاح والدعم اللوجستي .