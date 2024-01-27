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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم آسيا.. مدرب إندونيسيا: مواجهة أستراليا قوية وصعبة

شين تاي يونغ مدرب
شين تاي يونغ مدرب منتخب إندونيسيا

أكد شين تاي يونغ، مدرب منتخب إندونيسيا، صعوبة المواجهة التي تنتظرهم غدا الأحد، أمام المنتخب الأسترالي ،على ملعب جاسم بن حمد، في الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم - قطر 2023.

وتحدث مدرب منتخب إندونيسيا، في مؤتمر صحفي، اليوم، في المركز الإعلامي الرئيسي للبطولة، مؤكدا أن تحضيراتهم للمباراة جيدة، حيث تدرب المنتخب بمعنويات عالية عقب إعلان تأهله من مرحلة دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، مشيرا إلى أن التأهل لهذه المرحلة كان مفاجأة سارة بالنسبة لهم، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي مستقبلا على كرة القدم في إندونيسيا.

وأعرب شين تاي عن أمله في تقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة المقبلة، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم في المواجهة، وسيعملون على عكس التطور الذي وصل إليه المنتخب في مشاركته بهذه النسخة من البطولة في قطر، وستكون مواجهة أستراليا تحديا كبيرا ينتظرهم.

وأشار المدرب إلى أنهم عملوا على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة بدور المجموعات، وخاصة على صعيد تطوير الأداء الدفاعي، معربا عن أمله في تقديم مستوى جيدا من قبل اللاعبين ، واللعب بتركيز كبير في ظل امتلاك المنتخب الأسترالي للعديد من العناصر المميزة والقوة الهجومية التي تتوفر لديهم، وهو ما سيصعب من مهمتهم.

وتطرق المدرب لأبرز المكاسب التي خرجوا بها من دور المجموعات، مؤكدا أنهم خاضوا مواجهات قوية مع منتخبات العراق واليابان، ونجحوا في تحقيق الفوز على فيتنام ، مشيرا إلى أن اللاعبين استفادوا كثيرا وكسبوا خبرات ستنعكس بشكل إيجابي عليهم في مباراة الدور ثمن النهائي.

من جانبه، أكد براتاما ارهان لاعب المنتخب الإندونيسي تطلعه وزملائه لبذل أقصى جهد ممكن وتقديم كل ما في وسعهم في المباراة المقررة غدا أمام أستراليا، مؤكدا أن استعداداتهم سارت على قدم وساق، وأن العمل الجاد قادهم للوصول لمرحلة الدور ثمن النهائي من البطولة.

وأبدى اللاعب سعادته بوصول منتخب بلاده لهذه المرحلة من البطولة، متمنيا أن ينعكس الأداء الذي قدموه على كرة القدم الإندونيسية في المستقبل، مؤكدا أنهم لن يدخروا أي جهد لتقديم مستوى جيدا في المباراة.

وكان منتخب إندونيسيا تأهل للمرة الأولى في تاريخه للدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، بعد أن حل في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف العراق المتصدر برصيد 9 نقاط واليابان الثاني برصيد 6 نقاط، حيث ضمن المنتخب الإندونيسي مقعده ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

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