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رئيس التحرير
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ديني

مستشار شيخ الأزهر تتفقد أركان جناح معرض الكتاب.. صور

مستشار شيخ الأزهر
مستشار شيخ الأزهر تتفقد أركان جناح معرض الكتاب

تفقدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، اليوم السبت، أركان جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، وذلك على هامش مشاركتها في ندوة" اللغة العربية ضرورة حياتية"؛ وأبدت إعجابها الكبير بالجهد المبذول في إعداد وتنظيم وعرض أنشطة وندوات وفعاليات أركان جناح الأزهر المختلفة.

قالت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إن ركن القدس بجناح الأزهر الشريف، ذو طابع خاص، ويمثل فرصة عظيمة، للتوعية بالقضايا الدينية والثقافية المتعلقة بالقدس، ويسعى للحفاظ على تراث القدس وعروبتها وأهميتها الدينية والثقافية، ويوفر فرصة للزوار للتعرف على تاريخ وثقافة القدس، وكفاح شعبها الأبي والتذكير عبر اللوحات الفنية بواقع المرأة الفلسطينية وصمودها.

كما أشادت الدكتورة نهلة الصعيدي بالفعاليات التوعوية والتعليمية والأنشطة المختلفة بركن الطفل، والفتوى، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، ودعم الابتكار، مؤكدةً أنها تستهدف جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال والشباب والبالغين، وتزخر بمجموعة متنوعة وذات قيمة من الأنشطة والفعاليات والعروض الفنية التي تلامس احتياجات الناس المختلفة في الفن والثقافة والفكر، ووجهت دعوة لجميع رواد معرض الكتاب إلى زيارة جناح الأزهر، كونه فرصة لطلاب المدارس والزوار للاستكشاف والتعمق في العلم والمعرفة وتنمية وتطوير المهارات.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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