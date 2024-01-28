لتنظيف شفاط المطبخ، هناك بعض الطرق الفعالة التي يمكن استخدامها. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنها ليست "سحرية" وقد تتطلب بعض الجهد والوقت. إليك بعض الطرق الشائعة لتنظيف شفاط المطبخ، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

طرق سحرية لتنظيف شفاط المطبخ

استخدام محلول تنظيف: قم بإزالة فلتر الشفاط (إذا كان ممكنًا) واملأ حوضًا بماء دافئ وأضف محلول تنظيف مناسب.

اترك الفلتر ينقع في المحلول لفترة من الوقت ليتخلص من الدهون والشحوم. بعد ذلك، استخدم فرشاة ناعمة لفرك الفلتر وإزالة الأوساخ. قوم بشطف الفلتر جيدًا واتركه حتى يجف قبل وضعه مرة أخرى في الشفاط.

استخدام خل الطهي: يمكن استخدام خل الطهي كمذيب طبيعي لإزالة الدهون والشحوم. قم بمزج كمية متساوية من الخل والماء الدافئ في وعاء، ثم استخدم قطعة قماش لتنظيف سطح الشفاط بالمحلول. اركب فلتر الشفاط في الغسالة (إذا كان آمنًا للغسيل) بمحلول الخل وقم بتشغيل دورة الغسيل لإزالة الأوساخ.

استخدام الصودا الكاوية: قم بمزج الصودا الكاوية مع الماء لتكوين عجينة سميكة. ضع العجينة على الأجزاء المتسخة من الشفاط واتركها لبضع ساعات لتتفاعل مع الدهون والشحوم. بعد ذلك، استخدم فرشاة لفرك العجينة وإزالة الأوساخ، ثم شطف الشفاط جيدًا بالماء.

استخدام محلول الليمون والملح: قم بمزج عصير الليمون والملح لتكوين معجون. ضع العجينة على الأجزاء المتسخة من الشفاط واتركها لبضع ساعات. استخدم قطعة قماش لفرك العجينة وإزالة الأوساخ، ثم شطف الشفاط بالماء.

سواء استخدمت أي من هذه الطرق أو طرقًا أخرى، يجب عليك دائمًا اتباع تعليمات الشركة المصنعة لشفاط المطبخ والتأكد من سلامتك الشخصية واستخدام القفازات والتهوية المناسبة أثناء التنظيف.