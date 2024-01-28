لا للبلاستيك أحادى الاستخدام بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج



تزامنًا مع يوم البيئة الوطنى الذى يتم الاحتفال به فى 27 يناير من كل عام ، أُطلقت اليوم ندوة تحت عنوان "لا للبلاستيك أحادي الاستخدام" بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، بمحافظة دمياط بالتعاون بين إدارة شئون البيئة ووحدة المخلفات الصلبة بديوان عام محافظة دمياط و المكتب العربى للشباب والبيئة.

كما جاءت بحضور ممثلين عن كلية العلوم بجامعة دمياط ومديرى إدارات البيئة بالوحدات المحلية و مديرية التربية والتعليم وعدد من الشباب والطلبة..

وتناولت الندوة التعريف بآليات الحفاظ على البيئة والتوعية بأضرار البلاستيك أحادى الاستخدام على البيئة والتشجيع على استخدام البدائل المستدامة..