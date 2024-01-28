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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحية لقائد الإمارات.. توقيع كتاب بالقاهرة يستقصي مسيرة الشيخ محمد بن زايد

صدى البلد

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، مساء أمس السبت  بالقاعة الذهبية في قصر محمد علي بالمنيل  حفل توقيع وندوة، حول كتاب "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية".. لمؤلفه  الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.


أدارت الندوة الإعلامية منى الشاذلي، والتي أثنّت على الكتاب وفكرته، ووصفته بأنه إصدار مهم للغاية، وهنأت الدكتور جمال السويدي على إنجاز هذا الكتاب، متمنيةً له المزيد من التوفيق في أعماله المستقبلية لإثراء المكتبات العربية والعالمية، وركزت في أسئلتها للمشاركين على بناء الإنسان والتسامح في رؤية صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، للنهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنيها.

شارك في الندوة وحفل التوقيع الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية وأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق في مصر، وحضرها نخبة كبيرة من المثقفين والإعلاميين من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة

 

 وشهدت مناقشة وقراءة للكتاب بحضور المؤلف الدكتور جمال سند السويدي، وحظي الكتاب باهتمام كبير في الدوائر الثقافية.


وقام الدكتور جمال السويدي بالتوقيع على عدد من نسخ الكتاب، مشيدًا في تصريحات على هامش حفل التوقيع، بالعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ووصفها بأنها علاقات وثيقة ومبنيّة على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة، ومرشحة دائماً للنمو والازدهار، وتحمل آفاقاً واعدة للبلدين الشقيقين في مختلف المجالات، في ظل العلاقات الأخويّة الطيبة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.


وأضاف أن الكتاب المكوّن من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، يتناول محطات المسيرة السياسية والعسكرية والإنسانية لصاحب السمو، رئيس الدولة، مؤكداً أنه  التزم بأقصى درجات الحيادية والمصداقية والموضوعية في تأليفه هذا الكتاب المهم.
 

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