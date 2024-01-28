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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالأبيض.. ياسمين صبري تخطف الأضواء بجمالها| شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".

وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية جاكت جلد باللون الأسود مع قميص وبنطال باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية، ما نال إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، فقد شاركت في فيلم “البعبع”، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات.

وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

أحدث أعمال ياسمين صبري البعبع خارج مصر عيد الأضحى فيلم البعبع موسم عيد الأضحى

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