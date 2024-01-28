رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة" ألقاها محمد محمد موضحا حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مع أمثلة من أبطال الهمة، وفى سياق متصل عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان "رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة "ألقاها بدوي عبد العظيم موضحا مجموعة من الحقائق، وتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة وأنواع الإصابات التى تعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض من أوجه الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وثواب الصبر.

عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان" المخدرات وتأثيرها على المجتمع والأفراد" ألقاها أحمد أبو بكر موضحا ماهي المخدرات، ومراحل الإدمان واضرار المخدرات والطرق التى تؤدي إلى الإدمان والوقاية من تعاطي المخدرات، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "قضايا التنمية الإجتماعية وتحدياتها" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن مفهوم التنمية الإجتماعية وعناصرها وأهمية التنمية الإجتماعية، والتحديات المعوقات التى تواجه التنمية الإجتماعية.

أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر أحمد محمود ألقى قصائد غنائية، كما أقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان "مقهى وحيد "، ونظم القصر الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر بقيادة الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق، إستمعنا من خلاله قصيدة بعنوان "يوم واحد" للشاعر أحمد مدني، وقصيدة بعنوان "بنت المجاز الحر" للشاعر صالح أبو المجد، وهذا بجانب ورشة أعادة تدوير نفذتها شيماء سعيد، مستخدمة كرتون وخيش واعواد استيك وورق أبيض وفوم جليتير ومسدس شمع، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل برواز بالفوم نفذتها فاطمة أحمد، وورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم، بينما أقام قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "بندق الشقى" أداء هناء عباس ونرمين البير.



تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.