بدء محاكمة المتهم بقـ.تل موظفة لسرقتها في حدائق القبة.. بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة عامل، لاتهامه بإنهاء حياة موظفة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة.

البداية..

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، بها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وعلى الفور تم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود لـ الشركة، وأنهى حياتها بعدما قام بسرقتها، حيث رصدت كاميرات المراقبة المتهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى المحاكمة.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أواقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.