عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء محاكمة المتهم بقـ.تل موظفة لسرقتها في حدائق القبة.. بعد قليل

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة عامل، لاتهامه بإنهاء حياة موظفة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة.

بـ10 آلاف جنيه| تفاصيل مثيرة لـ6 متهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

لسه عريس جديد| اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة طفل أوسيم

البداية..

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، بها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وعلى الفور تم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود لـ الشركة، وأنهى حياتها بعدما قام بسرقتها، حيث رصدت كاميرات المراقبة المتهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى المحاكمة.

رمت الفلوس في وشه| تفاصيل المؤبد لزوج أنهى حياة زوجته بإيشارب

أمها عرفت أنها حامل في الرابع| تفاصيل أقوال فتاة النزهة

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أواقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

قرار عاجل.. تخصيص أول حصة بالتيرم الثاني بالمدارس للحديث عن تضحيات الشرطة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

بـ10 آلاف جنيه| تفاصيل مثيرة لـ6 متهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

لسه عريس جديد| اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة طفل أوسيم

تجار الذهب في ورطة ..بشري سارة للمصريين

رمت الفلوس في وشه| تفاصيل المؤبد لزوج أنهى حياة زوجته بإيشارب

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للمصريين

لقيته بجوار صندوق قمامة|تحقيق موسع مع أب ترك نجله لبائعة خضار بأوسيم

اعترافات مثيرة لمافيا الذهب: المضبوطات كانت في الخزنة

أمها عرفت أنها حامل في الرابع| تفاصيل أقوال فتاة النزهة

ترشيحاتنا

تجويع وحصار إسرائيلي.. ومظاهرات لمنع دخول المساعدات إلى غزة

رئيس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها

شاهد.. خيالة الشرطة تقدم عروضا فى معرضها السنوى

شاهد.. مهارات طلبة كلية الشرطة في معرض تجهيزات الداخلية

أخبار تهمك.. الذهب يسجل مفاجأة جديدة.. واستقرار الدولار.. وتفاصيل حالة الطقس

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو

وشها مفتوح.. مقطع فيديو صادم لـ ريهام سعيد من داخل غرفة العمليات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

فيديو

يثير مخاوف صحية.. تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية تريند على تيك توك

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ