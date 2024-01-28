وشها مفتوح.. مقطع فيديو صادم لـ ريهام سعيد من داخل غرفة العمليات

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو صادم أثناء خضوعها لعملية جراحية على يد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب.

وتظهر ريهام سعيد في مقطع الفيديو الذي أرسله لها الطبيب اللبناني وأعادت نشره عبر حسابها على إنستجرام، وهي بوجه مفتوح ويتحدث إليها الطبيب نادر صعب أثناء العملية وهو يزيل من وجهها بعض الدهون وعلقت ريهام سعيد على الفيديو "أما الدكتور يشوهك ويبقي مشغول بيطلع الموبايل وبيتكلم عشان يوريك إنه كان بيشيل أي بتنجان، لما الدكتور مايراعيش مشاعر المريضة ويبعت لها فيديو ووشها مفتوح.

وكانت ريهام سعيد تعرضت لتشوه بسبب عمليات التجميل

وإليكم الصور