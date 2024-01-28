مركز سقارة ينظم دورة لتحليل مضمون الخطاب السياسي والتعامل مع وسائل الإعلام

يشهد الأسبوع 25 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم، الأحد تنظيم دورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور"، والتي يستفيد منها ٢٨ متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام.

وتنفذ الدورة على مدار أسبوعين على التوالي وسيركز المحتوى التدريبي للأسبوع الأول على التعريف بأساسيات التحدث والتواصل الفعال اللفظي وغير اللفظي، وتنمية مهارات العرض والإلقاء ومواجهة الجمهور والخوف من الخطابة والتلعثم، والتخطيط والإعداد الجيد للخطابات الناجحة وأساسيات الإقناع، أسس وقواعد التعامل مع وسائل الإعلام والمهارات الشخصية اللازمة لذلك، والتعريف بلغة الجسد والتواصل الفعال وتوصيل الرسالة واستخدام نبرة الصوت، وأنواع الجمهور ومهارات التأثير وتفعيل الإيماءات والتعرف على أسرار نجاح المشاهير من خلال مقاطع الفيديو في العوامل التالية (الإيماءات ولغة الجسد، نبرات الصوت).

وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حديثه عن المحتوي التدريبي لدورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام" والذي سيركز ايضا علي تحليل المحتوى وتقديم مؤشرات ومعاير موضوعية عما تقدمة وسائل الإعلام وخطواته وطرق إعداده وتحليله، والطرق العلمية لإعداد استمارات تحليل المحتوى وطرق تفريغها، وكيفية تحليل البيانات كميا وكيفيا وإعداد تقارير دورية للخروج برؤية متكاملة للمسئول ولتسويق جهود الحكومة، وقواعد التواصل مع المؤسسات الصحفية والإعلامية، وطرق عرض نتائج التحليل بشكل جذاب من خلال (انفجراف)، ويتم خلال الدورة ايضا تنفيذ عدة ورش عمل حول كيفية جذب انتباه الحضور وترك انطباع قوي والتحدث بطلاقة أمام الآخرين، وكيفية تجهيز اللقاء الإعلامي والفاعليات المختلفة، واستخدامات تحليل المضمون وبرامج التحليل الاحصائي لتحليل البيانات الكمية، وتختتم الدورة بتنفيذ تطبيقات عملية علي تحليل الخطاب الإعلامي وقياس الاثر، وعلي حرفية إدارة اللقاءات الإعلامية وفن الخطابة.