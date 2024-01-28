طلبت دواء من الخارج لزوجها.. اعترافات مسئولة متهمة في فساد وزارة الري

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية وحصل صدى البلد علي اعترافات المتهمة السادسة.

نص اعترافات المتهمة

قررت المتهمة السادسة بالتحقيقات بعملها مفتشة ري بإدارة صرف النوبارية، وعلى إثر إسناد أعمال تأهيل وتجريف مصرف غرب النوبارية لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة في غضون نوفمبر ۲۰۲۲؛ اختصت والمتهم الخامس بالإشراف على تنفيذ تلك الأعمال واستلامها واعتماد المستخلصات المستحقة عنها.

وأنهت أنه في غضون شهر يونيو ۲۰۲۳ جرت محادثة هاتفية فيما بينها والمتهم الحادي عشر طلبت منه خلالها إعانتها على توفير عقاقير طبية من خارج البلاد لزوجها؛ فلبي الأخير طلبها والتقاها في غضون شهر يوليو ۲۰۲۳ وسلمها ظرف يحوي عقاقير بلقاء جمعهما بمنطقة مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية.