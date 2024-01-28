خاص.. إنقاذ منطقة التربيعة من كارثة.. احتراق 3 محلات للمفروشات بالأزهر| صور

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة منطقة التربيعة بالأزهر التابعة لدائرة الجمالية من كارثة محققة، بعد نشوب حريق في محل وامتددت النيران لتلتهم محلين مجاورين.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في محل بالةزهر التابع لقسم شرطة الجمالية.

‏على الفور، وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع برجال الحماية المدنية بإشراف اللواء جمال ياسين، المدير العام.

وتم التعامل مع البلاغ والسيطرة على الحريق الذي التهم ثلاثة محلات مجاورة للأقمشة والمفروشات، دون إصابات.

وتم منع امتداد النيران إلى باقي المحلات والمخازن المجاورة، رغم مواجهة رجال الإطفاء صعوبة كبيرة أثناء التعامل مع النيران لوجود تلك المحلات في ممرات ضيقة وملاصقة لبعضها البعض، إلا أنهم نجحوا في محاصرة كرات اللهب والانتهاء من عمليات التبريد.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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