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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وسط حضور جماهيري كبير.. انطلاق فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

فعاليات اليوم الرابع
فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال (٥٥)، بإقبال كبير على أركان الجناح المتنوعة، طلبا للفتاوى الدينية وللاطلاع على أحدث الإصدارات الدينية والعلمية لعلماء الأزهر، مع التعرف على مجهودات الأزهر في نشر الوسطية والتسامح ودعم أهلنا في غزة، بجانب مواصلة تقديم العروض الفنية والابتهالات والأناشيد المميزة من براعم وطلاب الأزهر الشريف دعما للقضية الفلسطينية وتعزيزا لروح الوطنية والانتماء.

انطلاق فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

وسيناقش الجناح اليوم في ندواته التثقيفية "مخاطر المحتوى غير الأخلاقي على الطفل ودور المؤسسات في المواجهة"، بالإضافة لمواصلة تقديم سلسلة ندواته بعنوان "محطات في مسيرة عالم أزهري"، بجانب تنظيم ورش العمل الثقافية والفكرية، والعروض المسرحية والأناشيد والابتهالات، وتعريف الجمهور على المخططات التراثية والنادرة، وغيرها من الفعاليات الدينية والثقافية لرواد الجناح.

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وتهدف هذه الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى غرس مفاهيم الانتماء والوطنية وتعريف النشء على الحق الفلسطيني، بالإضافة لتقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية انطلاقا من المنهج الوسطي والمعتدل للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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