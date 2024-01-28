"الأرنب الخباز" و"ما مشكلتك ياعصفور".. إصدارات قصصية لـ مجلة نور بمعرض الكتاب

تتوالى إصدارات سلسلة كتاب مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حيث يعرض كتاب "الارنب الخباز" الذي يستهدف النشء من سن 4 - 6 سنوات.

إصدارات قصصية لسلسلة كتاب مجلة نور بمعرض الكتاب

ويتناول الكتاب قصة افتراضية عن حياة أرنب طوال الأسبوع. الهدف من القصة أن يتعرف الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة على أيام الإسبوع وإلى بعض الكلمات و الصفات وعكسها، وذلك من خلال قصة طريفة للأرنب الخباز النشيط الذي يعمل باجتهاد طوال الأسبوع من (الصباح) إلى (المساء) ويخبز الخبز (الطويل) و(القصير)، ويجري هنا وهناك ليلبي الطلبات ويعد أشهى الوصفات، أما يوم الإجازة فله نشاط مختلف تمامًا، حيث يقول الأرنوب: "ها قد حان يوم المرح واللعب والراحة والنوم".

كما تشمل الاصدارات،كتاب ما مشكلتك يا عصفور؟ الذي يستهدف النشء من سن 4 - 6 سنوات، ويناقش الكتاب موضوع ذوي الهمم.

ويسرد الكتاب قصة العصفور الذي كبر قليلًا فذهب إلى المدرسة مع صغار الحيوانات، لكن العصفور واجهته بعض المشاكل، فالأسد معلم الحساب قال أنه عصفور مجتهد، بينما قالت الزرافة معلمة لغة الحيوانات أنه عصفور مهمل، وأصدقاء العصفور قالوا عنه أنه طيب بينما في اليوم التالي قالوا أنه كاذب، فشعر العصفور الحزن فهو لا مهمل، ولا كاذب، ولا مغرور، وعندما حان يوم اجتماع آباء الحيوانات، فوجئ والدا العصفور بالشكوى، فاصطحبا ابنهما للقرد الحكيم، حيث أبلغهما أن ابنهما لديه اختلاف يميزه عن الآخرين، وهو أن له سمعًا ضعيفًا، والحل تركيب سماعة صغيرة في أذنه كي يسمع الأصوات بوضوح، وبعد تركيبها عرفت الزرافة أن العصفور ليس مهملًا، وعرف أصدقائه أنه ليس كاذبًا، ولا مغرورًا، فاعتذروا له، واستطاع العصفور سماعهم بوضوح، كما استطاع لأول مرة أن يسمع بوضوح جميع الأصوات التي تمتلئ بها الغابة، وحفيف الأشجار، وخرير الماء، وهبوب الريح.