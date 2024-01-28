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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو برلمان جنوب أفريقيا: مستمرون في قضيتنا ضد إسرائيل بشأن جرائمها بغزة

خديجة براون
خديجة براون

قالت خديجة براون برلمانية وعضو في حزب المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا، إنّ بلادها متحمسة للغاية وسعيدة بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التي صدرت أمس أول، الجمعة، موضحةً: "سنستمر في القضية، ولازالت هناك احتمالات بإصدار حكم يتعلق بارتكاب إبادة جماعية".

وأضافت، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من المهم أن نتعامل مع القضية بالتوثيق الذي طُلب من المحكمة والتوصل إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار".

وتابعت: "أنا مؤمنة بأن جنوب أفريقيا شعبا وحكومة ومنظمات تعمل بتضامن اجتماعي ونحاسب إسرائيل، لأنها يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالها وسنراقب أفعالهم خلال الفترة المقبلة، ومن المهم أيضا العمل على إنفاذ وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهناك بعض الدول التي تقلل منها وتبرر بحماس وهذا أمر مقلق بالنسبة إلينا".

وأكدت: "إسرائيل يجب أن تقدم خلال شهر تقريرها حول ما يحدث، فقد مررنا بالفصل العنصري من قبل، وهناك بعض الدول التي تعاني من الاحتلال، ونريد التعامل مع هذه الأمور بحزم وأن نكون صامدين في معركتنا".

إفريقيا خديجة براون وقف إطلاق النار غزة قطاع غزة الاحتلال

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