أكد الجاهزية وطلب المشاركة.. فيتوريا يصدم إمام عاشور قبل مواجهة مصر والكونغو

في برنامجه على راديو "أون سبورت إف إم"، أشار الإعلامي أحمد شوبير إلى موقف إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، من المشاركة في مباراة الكونغو الديمقراطية ضمن بطولة أمم أفريقيا.

وأوضح شوبير أن عاشور كان يتواصل مع فيتوريا وحازم إمام ومسؤولي المنتخب، لإقناعهم بضرورة مشاركته كأساسي في المباراة.

وأعرب عاشور عن رغبته وجاهزيته لتحمل المسؤولية واللعب في المباراة، لكن تم رفض طلبه من قبل الجميع، خوفًا على سلامته بسبب بروتوكول الإصابة.

وقام الأهلي بالتواصل مع الطبيب المنتخب، محمد أبو العلا، للتأكد من حالة عاشور، وأكد شوبير أنه في حالة جيدة، ولكن لن يشارك في المباراة بسبب البروتوكول الخاص بالإصابة، مما يعني غيابه لمدة تصل إلى ستة أيام.