عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكد الجاهزية وطلب المشاركة.. فيتوريا يصدم إمام عاشور قبل مواجهة مصر والكونغو

امام عاشور
امام عاشور

في برنامجه على راديو "أون سبورت إف إم"، أشار الإعلامي أحمد شوبير إلى موقف إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، من المشاركة في مباراة الكونغو الديمقراطية ضمن بطولة أمم أفريقيا. 

وأوضح شوبير أن عاشور كان يتواصل مع فيتوريا وحازم إمام ومسؤولي المنتخب، لإقناعهم بضرورة مشاركته كأساسي في المباراة. 

وأعرب عاشور عن رغبته وجاهزيته لتحمل المسؤولية واللعب في المباراة، لكن تم رفض طلبه من قبل الجميع، خوفًا على سلامته بسبب بروتوكول الإصابة.

وقام الأهلي بالتواصل مع الطبيب المنتخب، محمد أبو العلا، للتأكد من حالة عاشور، وأكد شوبير أنه في حالة جيدة، ولكن لن يشارك في المباراة بسبب البروتوكول الخاص بالإصابة، مما يعني غيابه لمدة تصل إلى ستة أيام.

احمد شوبير الكونغو الديمقراطية الإعلامي أحمد شوبير امام عاشور أمم أفريقيا اون سبورت اف ام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

ترشيحاتنا

الدجوي: أسعار الحديد خرجت عن السيطرة والطن من 58 لـ62 ألف جنيه

وزيرة التضامن: عادة الأخذ بالثأر تؤثر تأثيرًا مباشرًا على رأس المال البشرى

شوبير يكشف عن سبب تواصل محمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر يوميا

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

انسحاب لواء كامل لجيش الاحتلال من غزة

انتقال محمد أبوجبل للأهلي خلال يناير.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور جديدة من عقد قران شقيقة رامي صبري.. شاهد

ماذا حدث لحسام حسن في مباراة المغرب2002؟.. وما علاقة ميدو بالأمر؟.. تفاصيل

فيديو

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

حلقوا شعرهم على الهواء.. خالد سليم يتضامن مع والدته.. وشريف مدكور يدعم مرضى السرطان.. وأسما شريف منير تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ