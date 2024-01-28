عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في نسخته الـ21.. انطلاق المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية بالقاهرة

صدى البلد

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للتشغيل والصيانة في الدول العربية (OMAINTEC 2024) في القاهرة، اليوم الأحد، في حضور نخبة من قادة وخبراء قطاعات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والأصول لتحديد التوجهات المستقبلية للتشغيل والصيانة في مختلف القطاعات الحيوية.

فعاليات اليوم الأول

شهد حفل افتتاح المؤتمر عدة فقرات وشملت كلمات لراعي المؤتمر والمجلس العربي للتشغيل والصيانة، وكلمات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث ألقى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كلمة راعي المؤتمر رحب فيها بالمشاركين، وأكد على دور التحول الرقمي في تطوير بنية المرافق وتعزيز الصيانة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمتلكان القدرة على تطوير طرق إدارة المشروعات والمرافق والصيانة، وتحسين عمليات التخطيط والتنظيم والتنبؤ وتوفير تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، مما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية والإدارة الذكية للمرافق.

 

فيما أشار الدكتور زهير السراج أمين عام المؤتمر في كلمته إلى مسيرة 20 عام من الإنجازات التي حققها المؤتمر ومساهمته في تطوير الإجراءات والتنظيم لقطاع الصيانة وإدارة المرافق في الدول العربية.
 

وأضاف الدكتور محمد الفوزان رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة سرداً لما صدر من مخرجات ودراسات قام بها المجلس ومنها مخرجات كرسي الملك سلمان لدعم ودراسات وأبحاث الصيانة في الدول العربية، والتي تضمنت العديد من الدراسات والكتب وترجمة الكتب والكود العربي لصيانة المباني ودليل تصنيف مهندسي الصيانة بالدول العربية ووثيقة التدريب الإرشادية ودليل تقنين وتقييس إجراءات الصيانة بالدول العربية.
كما استعرض ضيف المؤتمر رئيس الإتحاد الأوروبي لجمعيات الصيانة الوطنية المهندس كوزماس فامفاليس كلمته وشهد الحفل تكريم وتسليم الجوائز للفائزين بالجائزة العربية للصيانة، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال حفل الافتتاح، وتتضمن أعمال المؤتمر مجموعة من ورش العمل البارزة التي يقدمها نخبة من المهندسين والخبراء الإقليميين والدوليين لمناقشة أكثر التحديات المعاصرة في التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والأصول، وأحدث التوجهات العالمية والابتكارات، ومدى نمو وتطوير الإجراءات والتقنيات الجديدة في هذا المجال.

ويستعرض الخبراء خلال 18 ورشة عمل متنوعة، الاتجاهات المستقبلية في مجال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والأصول، وآفاق التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة والأمن السيبراني وتحليل البيانات والصيانة الذكية في عصر التحول الرقمي، والمعايير العالمية لنماذج تطوير الصيانة والتشغيل وأهمية التعليم والتدريب لتلبية احتياجات المستقبل وتحسين كفاءة التشغيل والأمان في منظومات المرافق.

 

وتضمن اليوم الأول حلقة نقاش لاستعراض أبرز التجارب الدولية في الصيانة بحضور كوكبة من الخبراء الدوليين في مجال الصيانة وإدارة المرافق، حيث قاموا باستعراض أفضل الممارسات والتوجهات المُتبعة في كبرى المؤسسات والشركات الأوروبية.

وأقيمت أولى جلسات المؤتمر تحت عنوان " إدارة الصيانة في عصر التحول الرقمي: تحسين الأداء وتقليل المخاطر"، والتي قدم خلالها مجموعة من الخبراء البارزين أوراق عمل تستعرض آفاق التحول الرقمي وتطوير وأتمتة إدارة تشغيل وصيانة المرافق والأصول.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشرب والصرف الصحى المهندس عاصم الجزار شركة القابضة فعاليات المؤتمر الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

ترشيحاتنا

هات باسوورد الفيزا.. ثلاثيني يمزق جسد صديقه في القاهرة | القصة الكاملة

انتهاء التقديم الأربعاء.. أكثر من 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بالتربية والتعليم

شكري: الإعتداءات الإسرائيلية في غزة سبب ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر

شكري يستقبل نظيره السعودي ويعقدان اجتماعاً ثنائياً بقصر التحرير | صور

وزير الخارجية: الأزمة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري

شاهد انتظام تدريبات المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية”


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. درة تشعل السوشيال ميديا بصورها | شاهد

فضائح وتزييف.. تنبؤات ليلي عبد اللطيف عن ريهام سعيد تثير الجدل

مليونيرات ومليارديرات أجانب قادمون للدول العربية.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

قصة ولا أغرب.. شقيقتان توأم تتعرفان على بعضهما بعد 22 سنة!

فيديو

حلق شعره وتعرض للسحر وبكى بحرقة.. خالد سليم يطلق قذائف نارية على الوسط الفنى

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ