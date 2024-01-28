عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك VS أهلي جدة.. معتمد جمال يلقي محاضرة فنية على اللاعبين

صدى البلد

يلقي معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، استعداداً للقاء أهلي جدة السعودي في نهائي كأس تحدي دبي مساء اليوم الأحد، والمقرر لها على ستاد آل مكتوم.

وسيشرح المدير الفني خلال المحاضرة خطة اللعب، وسيمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية استعداداً للقاء المرتقب أمام أهلي جدة السعودي، على أن يعلن التشكيل في نهاية المحاضرة.

وكان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، في حين تأهل أهلي جدة بعد فوزه على وهان ثري الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

أهلي جدة السعودي ادي الزمالك أستعدادا لمواجهة الرجاء المغربي حمزة المثلوثى كرة القدم بنادي الزمالك معتمد جمال المدير الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

ترشيحاتنا

الناس بتجري وراها.. كنزي مدبولي تثير الجدل لهذا السبب

مفاجأة|مدرب منتخب مصر يستقر علي بديل إمام عاشور في مواجهة الكونغو

مصير صادم ينتظر طبيب التجميل المتسبب في تشويه وجه ريهام سعيد.. تفاصيل

الفتيات الكفيفات يبهرن زوار معرض الكتاب بالمشغولات اليدوية

مصدر في السلطة الفلسطينية يكشف عن شرط محوري لإنهاء الحرب

تم الاتفاق ..الزمالك يعلن عن مدربه الجديد في هذا التوقيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار فيديو لبوتين يجثو أمام قبر شقيقه.. فما القصة؟

بسبب جولة أخيرة.. أحمد السقا مطلوب على السوشيال ميديا

نقيب الغلابة.. أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين يرفضون استقالة مصطفى كامل

بوت غريب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

الصعود مستمر.. 1000 جنيه زيادة في سعر الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ