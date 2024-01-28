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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تشكيل مصر أمام الكونغو.. بديل إمام عاشور مفاجأة وتغيير في الهجوم

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم على ملعب سان بيدرو في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية 

تنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الفائز من لقاء مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء غدا الأحد.

وتنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي ان سبورت المالك الحصري للبث في الوطن العربي.

قنوات مفتوحة تنقل المباراة 

ونستعرض فيما يلي ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو:

1- تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غربا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

2- تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3- تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

5- تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

6- تردد القناة الجزائرية

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

تشكيل منتخب مصر المتوقع 

ووفقًا لمعطيات المباراة توقع محللون التشكيل الأمثل لمباراة مصر من أجل خوض اللقاء.

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل بعد خروج الشناوي من معسكر منتخب مصر للإصابة.

في الدفاع: أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم، ومحمد حمدي ومحمد هاني 

في خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية والمفاجأة في تواجد أحمد سيد زيزو 

في الهجوم محمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد.

 

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