صبا مبارك تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل بين السطور

كشفت الفنانة صبا مبارك عن تفاصيل مسلسل "بين السطور" موضحة أنها قرأت الحلقات الأولى من المسلسل قبل مشاهدة النسخة اكورية وتجده أفضل.

وقالت صبا مبارك في بيان صحفي عن مسلسل "بين السطور: "فضلت قراءة الحلقات الأولى من النص العربي قبل مشاهدة حلقات النسخة الكوري من مسلسل "بين السطور"، وأرى أن النسخة المعربة أفضل من النسخة الأصلية حتى، وما يميز المسلسل هو الاهتمام بكامل التفاصيل، سواء الكتابة أو الإخراج أو الأداء التمثيلي، وأتوقع أن يلمس المشاهد هذه الأمور على الشاشة".

وأضافت صبا مبارك : "العمل يغوص في أعماق النفس البشرية ومكنوناتها، ويقدمنا بصورة طبيعية كبشر خطائين، نصيب وننجح ونفشل ونعيش المراحل الحياتية المختلفة بحلوها مرها وأجسد شخصية المذيعة التلفزيونية هند سالم التي تقدم حلقات اجتماعية وإنسانية جذابة ومثيرة في الوقت ذاته بعنوان "بين السطور"، وتتقاطع معها الأحداث وتجعلها شريكة في الوقائع وليست مجرد متابع".

صبا مبارك

تدور أحداث مسلسل بين السطور حول "هند سالم" صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، ودنيا المصرى.

يذكر أن الفنانة صبا مبارك شاركت مؤخرا في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل " ليلة السقوط"، بطولة طارق لطفي، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي، وجسدت خلاله دور امرأة إيزيدية تواجه مشاكل في العراق بسبب أصولها مع الجماعات الإسلامية، وتعيش قصة معاناة وهروب.