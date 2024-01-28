مفاجأة|مدرب منتخب مصر يستقر علي بديل إمام عاشور في مواجهة الكونغو

تأكدت التغييرات في تشكيلة منتخب مصر لكرة القدم أمام الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث اختار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، بديلًا لـ إمام عاشور.

وقد قرر فيتوريا الاعتماد على لاعب وسط آرسنال، محمد النني، ليكون ثالث لاعب في خط الوسط إلى جانب حمدي فتحي ومروان عطية، وذلك حسبما اكدت مصادر صحفية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد حمدي (أحمد فتوح)، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد زيزو.