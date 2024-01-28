عجوز ينهي حياته شنقا بجنش المروحة في البدرشين

أقدم مسن على إنهاء حياته شنقاً لمروره بأزمة نفسية داخل منزله بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة مسن مشنوق داخل منزله بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "عبدالوهاب. م" 67 سنة، مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات وسؤال زوجة المتوفي أفادت باقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولا تشتبه في وفاته جنائيا وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.