جنون في جناح (4)| حكاية كتاب بـ 50 ألف جنيه في معرض القاهرة الدولي

شهدت الكتب فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، تباين في الأسعار بين الأرخص ثمنا والأغلى ثمنا، وفقا لعدة عوامل أهمها القيمة الثقافة والعلمية التى يقدمها الكتاب إلى فئات معينة من جمهور وزوار المعرض الذى يعد واحدا من أهم معارض الكتب فى العالم العربي والأجنبي.

ومن بين أغلى كتب في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 هو كتاب موسوعة فتح الفتاح، وهو عبارة عن 71 مجلدًا، داخل جناح الكتب الدينية، ويبلغ سعره 50 ألف جنيه.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وصنف الكتاب ضمن أغلى الكتب التي تواجدت في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 هو كتاب موسوعة فتح الفتاح، والذي يتضمن 71 مجلدًا، ويتواجد في جناح الكتب الدينية، وبلغ سعره 50 ألف جنيه، ويعتبر فتح الفاتح هو أكثر عمل استثنائي قدمته الرابطة المحمدية للعلماء، والتي قامت بالاشراف على تحقيق وطباعة هذا العمل الموسوعي في المذهب المالكي، وتتكون من 71 مجلدا، تحمل اسم "فتح الفتاح على مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي".

واستغرق العمل على إصدار هذه الموسوعة 8 سنوات، إذ بدأ العمل عليه منذ عام 2011، وشارك فيه 41 أستاذًا.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الإقبال على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 غير مسبوق، مشيرة إلى استقبال نصف مليون زائر خلال يومين فقط من فتح المعرض أبوابه أمام الجمهور.

وتابعت "الكيلاني" في تصريحات تليفزيونية، أن استقبال 500 ألف زائر خلال يومين «رقم مفرح ومبشر بالخير»، قائلة إن المواطنين متحمسون ومقبلون على زيارة المعرض.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تنتهج استراتيجية لإعادة طبع الكتب المهمة لرواد الأدب المصري بأسعار مخفضة، لمساعدة الشباب على اقتناء الكتب والقراءة.

وأكدت أن هيئة قصور الثقافة تتيح خلال فترة المعرض طبعات اقتصادية للشباب وطلاب الجامعات، بمناسبة مرور 50 عاما على وفاة عميد الأدب العربي طه حسين، قائلة إن الهيئة العامة للكتاب تقدم طبعة مميزة.

هيئة قصور الثقافة

وأشارت أن الهيئتين تحرصان على إعادة طبع مجموعة كبيرة من كتب كبار الكتاب المصريين بأسعار اقتصادية هذا العام، معقبة على ما تم تداوله على السوشيال ميديا بشأن وجود كتاب في المعرض سعره 50 ألف جنيه: «أنا أول مرة أسمع المعلومة دي، إيه الكلام ده؟! أكيد لا».

ويشهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، إقبالاً كثيفًا على جميع الإصدارات التي يقدمها الجناح، والذى يعرض مجموعة متنوعة من الإصدارات، التي يبلغ سعرها جنيها واحدا فقط لا غير.

ومن تلك الإصدارات سلسلة "النشر الاقليمي، والتي تضم مجموعة كبيرة من الإصدارات، والدواوين الشعرية ومنهم "بحضن خيالي في وحدتي - المرسال - وردة للريح - نبات قطري - سجرة قاسم - مارس وملايكة الزهر الندي".

كما تضم مجموعة النشر الإقليمي مجموعات قصصية سعر الكتاب 1 جنيه فقط ومنها "عصافير الليل - النصاب والطماع - عما قد سلف - مدينة للنسيان - شجر التوت الأسود"

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.

تم تحديد سعر التذكرة الإلكترونية بقيمة 5 جنيهات، والدخول من بوابة vip وجميع البوابات، وكذلك إمكانية شراء الكتب إلكترونيًا من خلال خدمات الدفع المتعددة التى تتيحها المنصة لرقمنة الخدمات المقدمة، لتساعد على التحول من الإجراءات الورقية المتبعة إلى عصر التحول الرقمى، وتوصيلها عن طريق البريد المصرى لأى مكان داخل مصر تسهيلًا على القراء، وتأكيدًا على محور العدالة الثقافية ونشر الثقافة فى أنحاء الجمهورية كافة من دون تمييز.

ويقدم المعرض العديد من الإصدارات الجديدة التى تحظى باهتمام القراء، ولكن هناك ظواهر ومبادرات فرضت نفسها على الحدث الثقافى الأكبر فى مصر والوطن العربى، بينها الكتب المخفضة التى لاقت إقبالا كبيرا محققة نسبة مرتفعة من المبيعات، ليجد القارئ مجموعة من الكتب التى يبدأ سعرها من 1 جنيه وحتى 20 جنيها، داخل جناح كبير للهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.

ومن أبرز تلك الكتب التى تشملها المبادرة، المجموعات القصصية «عصافير الليل- النصاب والطماع- عما قد سلف- مدينة للنسيان- شجر التوت الأسود»، ودواوين شعرية مثل «بحضن خيالى فى وحدتى- المرسال- وردة للريح- نبات قطرى- شجرة قاسم- مارس وملائكة الزهر الندى».

وفى هذا الإطار، قالت وجيدة رضا، مدير عام منافذ البيع والتنفيذ بالهيئة العامة المصرية للكتاب: إن الإقبال على جناح مبادرة وزارة الثقافة، التى تحمل شعار الفن للجميع، كبير للغاية، حيث نفدت العديد من العناوين خلال الأيام الأولى للمعرض.

ومن بين الظواهر الثقافية التى يحتضها معرض القاهرة الدولى للكتاب إصدارات ونوادر سور الأزبكية، الذى يضم آلاف الكتب القديمة بأسعار رمزية ومتوسطة، وأوضح المسؤول عن جناح سور الأزبكية، أن جناح سور الأزبكية يشهد إقبالا ملحوظا خلال المعرض، وذلك مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن أسعار الكتب والمؤلفات تبدأ من 10 جنيهات فقط مرورا بأسعار متوسطة منها 30 جنيها للرواية و50 جنيها وأسعار أخرى للمجلدات.