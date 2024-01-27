وزيرة الثقافة تكشف حقيقة وجود كتاب بـ50 ألف جنيه في معرض الكتاب

قالت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الإقبال على معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 غير مسبوق.

وأضافت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الجميع متحمس للحضور إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، واليوم، هو اليوم الثاني، وتخطينا نصف مليون رائز خلال يومين، وهذا رقم مفرح ويبشر بالخير".

وأشارت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الكتاب أعيدت طباعة أعمالهم ومؤلفاتهم، ومنهم الأديب طه حسين، في الذكرى الـ50 لميلاده.

حقيقة وجود كتاب بـ50 ألف جنيه في معرض الكتاب

ونفت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجود كتاب يباع بـ 50 ألف جنيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، معقلة: "أول مرة أسمع المعلومة دي.. إيه الكلام ده.. أكيد لا".