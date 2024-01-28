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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

"أيقونة البحار".. أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ رحلتها الأولى

صدى البلد

تستعد أكبر سفينة سياحية في العالم، أيقونة البحار (Icon of thе Sеas) التابعة لشركة رويال كاريبيان، للإبحار برحلتها الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، لتقدم للمسافرين تجربة بحرية فاخرة لا مثيل لها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تتسع السفينة العملاقة لأكثر من 7 آلاف شخص بين مسافرين وطاقم، وتبلغ مساحتها خمسة أضعاف مساحة سفينة تيتانيك الأسطورية.

 فعلى متنها، لن يشعر الضيوف بالملل أبدًا، حيث تنتظرهم ثماني مناطق مميزة، وسبعة حمامات سباحة، وأكبر حديقة مائية على سطح البحر، وأكثر من 40 مطعمًا وبارًا.

بداية الرحلة من ميامي

تنطلق رحلة السفينة الأولى من ميامي الأمريكية، متجهة إلى جزر البهاما للاستمتاع بأشعة الشمس والمياه الفيروزية. ولإعطاء لمحة عما ينتظر المسافرين، كشفت رويال كاريبيان عن صور مذهلة للمناطق الداخلية للسفينة، بما في ذلك حديقة المياه وممرات المشي والمرافق الترفيهية الأخرى.

ثمانية أحياء وتجارب متنوعة

تضم أيقونة البحار 18 طابقًا للركاب موزعة على ثماني مناطق، لكل منها طابع خاص:

أكوا دوم (AquaDomе): عالم مائي تحت قبة زجاجية.
الحديقة المركزية (Cеntral Park): مساحة خضراء مليئة بالنباتات والأشجار.
جزيرة تشيل (Chill Island): ملاذ للاسترخاء والهدوء.
الممشى الملكي (Royal Promеnadе): شارع رئيسي مليء بالمتاجر والمطاعم والفعاليات.
جانب الأمواج (Surfsidе): منطقة مستوحاة من أجواء الشواطئ.
منطقة الأجنحة (Suitе Nеighbourhood): مكان إقامة فاخر خاص بحاملي تذاكر الأجنحة.
المخبأ (Thе Hidеaway): ركن هادئ بعيدًا عن صخب الحياة على السفينة.
جزيرة الإثارة (Thrill Island): موطن الألعاب والأنشطة المليئة بالحماس، بما في ذلك ممشى حافة التاج (Crown's Edgе) الذي يمتد فوق حافة السفينة.


أكبر حديقة مائية على سطح البحر

تضم السفينة أكبر حديقة مائية على سطح البحر في العالم، وتحتوي على ست زلاقات مائية تحطم الأرقام القياسية، بما في ذلك أسرع زلاقة وأطول انحدار وأول زلاقة عائلية للعائلات. كما توجد زلاقة تطل على حافة السفينة لمن يبحثون عن المزيد من التشويق.

أنشطة وفعاليات لا حصر لها

تشمل الأنشطة المتوفرة على متن السفينة:

ملعب مصغر للغولف.
جهاز محاكاة لركوب الأمواج.
بار داخل حمام السباحة.
عروض ترفيهية متنوعة.
ليالي كاريوكي ومسابقات رمي السهام وتحديات الطعام في البار الرياضي.
بلا شك، ستكون رحلة أيقونة البحار تجربة لا تنسى للمسافرين المحظوظين الذين سيصعدون على متنها. فهل أنت مستعد للإبحار على أكبر سفينة سياحية في العالم؟ 

أكبر سفينة سياحية في العالم سفينة سياحية ايقونة البحار

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