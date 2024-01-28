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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أمريكيون كبار يكشفون حقيقة التباطؤ في توريد الأسلحة إلى إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال مسئولون أمريكيون كبار، مساء اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تصدر أي توجيه لدراسة التباطؤ في توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

ونقل موقع "والا" العبري، عن ثلاثة مسئولين كبار في الحكومة الأمريكية معنيين بالقضية، قولهم إن البيت الأبيض لم يصدر أي توجيه لفحص أو إبطاء توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف اثنان من المسئولين الأمريكيين أن هناك بالتأكيد عناصر داخل الإدارة ترغب في أن يتصرف البيت الأبيض بهذه الطريقة، لكن على الأقل في الوقت الحالي ليس هذا هو الحال.

وذكرت شبكة الأخبار الأمريكية NBC، مساء اليوم الأحد، أن البيت الأبيض يدرس تقليل معدل نقل الذخيرة إلى إسرائيل من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للشبكة فإن الهدف من وراء تلك الخطوة أيضا هو  الضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار وخطط واشنطن لليوم التالي للحرب في قطاع غزة.

وتحدثت الصحيفة مع ثلاثة مسئولين داخل إدارة بايدن، ومسئول كبير سابق في إدارة سابقة، وقالوا جميعا إن نقاشا يجري في دائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحد من توريد الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.

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