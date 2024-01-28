مسئول بـ"الالكسو": ‏"القاهرة للكتاب" حدث ثقافي بارز

أكد مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم‏ "الكسو" في خدمة الطفولة‏ الروائي وكاتب أدب الطفل إيهاب القسطاوي، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الواجهة الثقافية الأبرز، واﻟﺈﻃﻼﻟﺔ المعبرة عن تراكم تاريخ مصر ثقافيا عبر حقب متعاقبة؛ الأمر الذي هيأها لتكون من أوائل الأمم التي أدركت أهمية الثقافة؛ وهو ما انعكس على الشخصية المصرية في المعرفة بتاريخها وولدت انتماء بمعنى حقيقي يحمل في جعبته صون لتراثه ومكتسباته الإبداعية الناتجة عن عطاء أفراده.

وأضاف القسطاوي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "لذلك سيبقى معرض الكتاب الحدث الثقافي والمعرفي الأبرز في مصر والعالم، مُخلدا لجهود قافلة من الرواد الذين أسهموا في نهضة مصر الثقافية وتجلياتها على العالم على مدى عقود من الزمان".

وتابع الكاتب والروائي إيهاب القسطاوي، في حديثه، "أنه حتى نكون منصفين، لابد من الإقرار بأن مصر تعيش أزهى عصورها، حيث نشهد على أرض الواقع، طفرة ملموسة في مختلف المجالات، ومن بين تلك المجالات الحراك الثقافي، إيمانا من القيادة السياسية بالدور الأساسي الذي تلعبه الثقافة باعتبارها أحد الأدوات المهمة للقوى الناعمة في إعادة تشكيل الوعي وبناء الإنسان".

وحول مكانة مصر المتميزة في مؤشرات القوة الناعمة، قال "إن القاصي والداني بات يدرك أن معيار تقدم الشعوب ورقيها يقاس بمدى إزدهار ونمو قواها الناعمة التي تستخدمها عادة في تحقيق غايات التنمية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من هذا المنطلق كانت الثقافة، محلا لاهتمام مصر، لأن دور الثقافة كقوة ناعمة لا يمكن أن يعمل بمعزل عن القوى الأخرى، فالثقافة متشابكة بأدوار أخرى، منها تعزيز النمو الاقتصادي، باعتبارها ظهيرا لكل عمليات التنمية الشاملة، والحقيقة إن مصر تشهد زخما وانطلاقة غير مسبوقة في المجالات كافة، انطلاقا من تلك الرؤية".

وأضاف القسطاوي "أن الثقافة هي الوعاء الحاضن للقوة الناعمة، لذلك من المهم التأكيد على أنها ليست مجرد نمط لبناء شخصيات أفراد المجتمع وتنمية وتقوية قدراتهم الشخصية من خلال تحفيز الخيال والإبداع؛ ما يزيد من معدلات قدراتهم، ولكنها أيضا وعاء حاضنا للقوة الناعمة تنضح بالثراء، لأنها بكل بساطة تختزن كنوزا من المعرفة، فضلا عن أنها جزء أصيل من حياتنا اليومية وهويتنا".

وتابع "أن القوة الناعمة تشكل أحد أهم العناصر الداعمة للمساندة في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه الرأي العام بطريقة إيجابية، وتتجلى أهمية القوة الناعمة في أنها تسهم إسهاما واسعا في ثقافة المجتمع وإثراء وعيه".

وتعقد الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة"، وتم اختيار دولة النرويج كضيف شرف المعرض هذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

ويجتمع تحت سقف معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأدباء والكتاب من مصر والوطن العربي، بل والعالم، ويشهد برنامجه الثقافي فعاليات ومؤتمرات عن أقطاب الثقافة المصرية والعربية، من المفكرين والمثقفين، ويطرح قضايا تتماس مع العالم الرقمي الجديد، ويتناول العديد من القضايا الفكرية، والاجتماعية، والوطنية.

