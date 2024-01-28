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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونيسف: أكثر من 10 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الهزال

أرشيفية
أرشيفية

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف"، إن أكثر من 10 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الهزال ونقص الوزن غير الطبيعي.

ووفقا للوكالة الأممية فإن مرض الهزال هو أخطر نتائج سوء التغذية الذي قد يعيق نمو البدن والدماغ.

يأتي هذا الخطر في وقت تواجه فيه أنظمة الغذاء والصحة في قطاع غزة انهيارًا كاملاً وبالتزامن مع قرار عدد من الدول الأوروبية تجميد مساعدات الأونروا.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية من أن وقف تمويل الأونروا "أمر خطير للغاية ويجب التراجع عنه".

وقال إن إسرائيل تشن حملة دولية ضد وكالة الأونروا؛ مشيرا إلى أن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة الأممية.

وأضاف رئيس وزراء فلسطين أن المساعدات المقدمة لغزة لا تكفي إلا لـ 8% فقط من سكان القطاع.

وأعلنت تسع دول تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.

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