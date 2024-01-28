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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري: السفينة المحتجزة قبالة سواحل بوشهر بأمر من المحكمة

صدى البلد

أعلن قائد المنطقة الثانية لقوات بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، احتجاز سفينة أجنبية تحمل علم دولة من أوقيانوسيا محملة بمليوني لتر من وقود الديزل المهرب في مياه الخليج.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال قائد المنطقة الثانية لقوات بحرية الحرس الثوري في تصريح له، بعد التعرف على هذه السفينة، إنه تم احتجازها بأمر من المحكمة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل ميناء بوشهر، وتم اعتقال طاقمها المكون من 14 أجنبيا، وهم من دولتين آسيويتين.

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وأضاف أنه يجري تسليم شحنة الوقود المهرب المضبوطة إلى الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط في بوشهر.

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