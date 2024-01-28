حلم وتحقق.. وكيل طاقة البرلمان يكشف مميزات إنشاء محطة نووية بمنطقة الضبعة

قال النائب محمد جنيدي وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن مشروع الضبعة للطاقة النووية كان حلم منذ فترة الخمسينات للوصول إلى مفاعل نووي للطاقة وتحقق.





وأضاف جنيدي خلال لقائه مع الإعلامية "شيماء موسى" ببرنامج "بيزنس" المذاع على قناة "صدى البلد 2" أن القيادة السياسية استطاعت في عام 2015 البدء الفعلي بتحويل ذلك الحلم إلى واقع بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء محطة نووية بمنطقة الضبعة.





وأكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أن محطة الضبعة هي مصدر قوي للحصول على الطاقة الكهربائية ولها مميزات كتقليل الاعتماد على المحطات التقليدية وتقليل الضغط على الغاز والمازوت.





وأضاف أن مشروع محطة الضبعة يوفر عوائد مباشرة من توفير الطاقة الكهربائية بشكل كبير وعوائد غير مباشرة بتصدير الطاقة الكهربائية لدول أوروبا والخليج التي تحتاج إلى مثل هذه الطاقة ويعود على مصر بتأثر إيجابي من توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتوفير العملة الصعبة.





وأوضح جنيدي أن مصر تعاقدت مع روسيا لإنشاء هذا المشروع لأنها من متقدمة في هذا المجال وكانت العرض الروسي مناسب من ناحية تكلفة إنشاء المفاعل بشكل كامل بحوالي 25 مليار دولار بأقل عائد بفترات سماح طويلة لتخفيف الاعباء على الاقتصاد المصري.