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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشاط فني لمطرب الغزالة رايقة محمد أسامة.. فيديو

صدى البلد


يعيش الطفل الموهوب محمد أسامة الشهير بأغنية الغزالة رايقه حالة من النشاط الفني بأكثر من عمل فني.

ويحصد محمد اسامة نجاح كليبه الأخير "حد من جيلك" الذي تم طرحه منذ أيام قليلة على مختلف منصات الموسيقى والأغنية كلمات سامح فرج لحن محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم pmg .


كما يشارك مطرب الغزالة رايقة في فيلم "حمص وحلاوة" مع المطرب الشعبى محمود الليثى للمخرج الراحل أحمد البدري ومن المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة.

وطرح محمد أسامة والليثي الأغنية الدعائية للفيلم والتى تحمل عنوان " يا صغننة" وحصدت ردود افعال إيجابية بمجرد طرحها على مواقع التواصل الإجتماعي.


فيلم حمص وحلاوة بطولة حجاج عبد العظيم وعدد من نجوم الأغنيةالشعبية محمود الليثى وأمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى وتدور قصتة فى إطار كوميدي رومانسي


يذكر أن محمد أسامة شارك في نوفمبر الماضي في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين"، التي أقيمت في إستاد القاهرة الدولي.


وقدم محمد أسامة على المسرح أغنية "كنت هنا"، التي صدرت عن قمة القاهرة للسلام، وتستعرض مأساة الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي.

وتقول كلمات أغنية "كنت هنا":

كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا بالصفاء والهناء

من بعيد تنظر لنا .. نبدو وكأننا .. كاللآلئ في السماء.. تفرح الحياة بنا

حتى يوم غاب فيه آمالنا.. ضاع فيه سلامنا

دمرت أحلامنا كل يوم

كنا يوم .. كان يعلو صوتنا

شر يقصف بيتنا.. فانهض انتفض لنا لو ليوم

https://fb.watch/pSjy0KRD8n/?mibextid=9R9pXO 

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