طريقة عمل قراقيش بالزيت والسكر |اعرفي المقادير

طريقة عمل قراقيش بالزيت والسكر:
المقادير:
1 كيلو دقيق
2 كوب ماء دافئ
4 معلقة كبيرة سكر
2 معلقة صغيرة خميرة
1 معلقة صغيرة بيكنج باودر
1 معلقة صغيرة خل
¼ معلقة صغيرة ملح
طريقة التحضير:
نحمي الفرن لدرجة حرارة 180.
نذوب الخميرة مع السكر بالماء الدافئ ونقلب جيداً.
ننخل الدقيق والبيكنج باودر والملح ثم نضيف الزيت و الخميرة و السكر ونقلب.
نعجن المكونات حتى تتشكل لدينا العجينة ثم نغطيها ونتركها تتخمر جانباً لمدة ساعة.
نشكل العجينة حسب الرغبة ونضعها في الصينية ثم في الفرن لحوالي 10-15 دقائق حتى تنضج
وتكتسب لوناً ذهبياً ، نخرج القراقيش من الفرن ونتركها تبرد وبذلك تصبح جاهزة.