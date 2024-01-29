طريقة عمل قراقيش بالزيت والسكر |اعرفي المقادير

طريقة عمل قراقيش بالزيت والسكر:

المقادير:

1 كيلو دقيق

2 كوب ماء دافئ

‏ 4 معلقة كبيرة سكر

‏ 2 معلقة صغيرة خميرة

‏ 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر

‏ 1 معلقة صغيرة خل

‏ ¼ معلقة صغيرة ملح‏

طريقة التحضير:

نحمي الفرن لدرجة حرارة 180.

نذوب الخميرة مع السكر بالماء الدافئ ونقلب جيداً.

ننخل الدقيق والبيكنج باودر والملح ثم نضيف الزيت و الخميرة و السكر ونقلب.

نعجن المكونات حتى تتشكل لدينا العجينة ثم نغطيها ونتركها تتخمر جانباً لمدة ساعة.

نشكل العجينة حسب الرغبة ونضعها في الصينية ثم في الفرن لحوالي 10-15 دقائق حتى تنضج

وتكتسب لوناً ذهبياً ، نخرج القراقيش من الفرن ونتركها تبرد وبذلك تصبح جاهزة.