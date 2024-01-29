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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الاثنين 29 يناير 2024

برج الثور
برج الثور

‏ عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 29 يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 28 يناير 2024

كن راضيا في علاقة الحب، تأكد من تحمل مسؤوليات جديدة لإثبات الكفاءات، سيكون كل من الصحة والمالية جيدًا اليوم.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

على الرغم من الخلافات البسيطة مع الحبيب، إلا أن العلاقة الرومانسية ستكون قوية، تأكد من إعطاء مساحة شخصية للحبيب ولا تفرض رأيك على الشريك، يتمتع برج الثور المنفرد بكل الفرص للوقوع في الحب اليوم.

 

توقعات برج الثور صحيا

 

قد تكون مصابًا بالحمى الفيروسية أو مشاكل متعلقة بالجلد، كن حذرا أثناء القيادة واتبع جميع قواعد المرورإذا كنتِ حاملاً، فيجب عليك توخي الحذر عند الخروج. يحتاج كبار السن إلى قضاء المزيد من الوقت مع الأشخاص الذين يحبونهم.

 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا



كن محترفًا في النهج وقم بتنفيذ كل مهمة جديدة باجتهاد. يلعب موقفك دورًا رئيسيًا في العلاقة، اعرض أفكارك المبتكرة بحرية في اجتماعات الفريق لإثبات إمكاناتك.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

النجاح المالي هو السمة الرئيسية لهذا اليوم، ومع تزايد الثروة، ترتفع النفقات أيضًا، وهذا سوف ينعكس على نمط حياتك. تأكد من إنفاق ثروتك فقط على الاحتياجات الأساسية وعدم شراء سلع فاخرة هذا الشهر.

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