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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين 29 يناير 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين :

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الاثنين  مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين  للجرام عيار 24  نحو 250 درهم. 

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 22 نحو 229.5 درهم إماراتى.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 21 نحو 219.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 18 نحو  187.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 14 نحو  146 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين للجرام عيار 12 وصلت نحو 125.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين لـ الأوقية بلغت نحو 7793 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1754 درهم إماراتي.

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عوامل تحدد أسعار الذهب في الإمارات:

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها

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