الصعود مستمر.. 1000 جنيه زيادة في سعر الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل صعود الذهب الي 5000 لاول مرة في تاريخه، وتوقف المنصات تحديث الأسعار لحين ضبط السوق، بالإضافة الى تفاصيل ومستجدات اسعار الذهب والدولار.

وشهد الذهب ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا عند أخر تسعير يوم الأربعاء 24 يناير ، الأمر الذي أجبر المنصات المختلفة على وقف تحديث الأسعار لحين ضبط السوق ، نظرا لأن الأسعار المتداولة لا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن حاليًا.

من جانبه علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر ووصول عيار 21 إلى 3855 جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب.