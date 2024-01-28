أستاذ نقد أدبي: مسلسل "أرابيسك" يعبر عن الهوية المصرية بانتماءاتها المختلفة

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي ورئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الكاتب الروائي أسامة أنور عكاشة والشاعر سيد حجاب استطاعوا أن يعبروا عن الحالة المصرية في مسلسل "أرابيسك" بشكل قوي للغاية، لكن النقطة الأهم في المسلسل كما يطرحها "عكاشة" هو فكرة الهوية المصرية وانتمائتها المختلفة أو طبقاتها وتراكماتها إذا صح التعبير.

وأضاف " علي "، خلال استضافته ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن مصر بلد لها جدر عميق للغاية في التاريخ، وهويته مبنية عبر هذه الجدر، وكل طبقة من طبقات الأرض تعطي لهذا الجدر مذاقا معينا أو شكلا معينا لهذه الهوية.

وأوضح أن كل ذلك يظهر على السطح في هيئة تصرفات ولغة وعمارة وفنون وعادات واحتفالات بشكل ما، وكل ذلك ينتج عنه خليط معقد للغاية وبسيط أيضا في نفس الوقت الذي يظهر في الشخصية المصرية في اللحظة الآنية.

وأشار إلى أن "عكاشة" نجح في بلورة المسألة في "فيلا الدكتور برهان" هي السؤال الأهم في المسلسل عبر الحبكة التي حدثت داخله للوصول للسؤال الأخير بكيفية صنع " أرابيسك " الفيلا في النهاية لكي تعبر عن الهوية المصرية.