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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار محمود فوزي: استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني خلال أيام

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني خلال أيام.. وفتحنا الباب لتلقي كافة الآراء الاقتصادية حتى 11 فبراير المقبل.

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وأضاف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الأولوية في مناقشات المرحلة الثانية من الحوار الوطني للملف الاقتصادي دون إهمال باقي الملفات الأخرى".

 

وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: "مصر دولة مؤسسات وسيادة قانون.. والحوار الوطني والمؤسسات الدستورية كلها آليات وطنية للوصول إلى أفضل استفادة لمصلحة الشعب المصري".

 

وأوضح المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: "الحوار الوطني يعمل على مساعدة الحكومة والبرلمان ولا يصادر على أي دور لهما"، مضيفا: "الحوار الوطني أصبح مؤسسيًا وانطلاق المرحلة الثانية سيكون على أفكار المختصين والخبراء بعد تقديمها خلال أسبوعين".

واسترسل المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: "الأحداث الأخيرة كشفت عن وجود قوة فاعلة في المشهد السياسي.. وهدفنا توسيع المشاركة في الحوار الوطني مع كافة الأطراف".
 

المستشار محمود فوزى الحوار الوطني

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