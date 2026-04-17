محمد منير يطرح قريبًا باقي أغاني ألبومه وسط نجاحات متتالية| خاص

يواصل الفنان محمد منير العمل على طرح باقي أغاني ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الذي حققته عدد من أعماله الأخيرة، وذلك دون تحديد موعد نهائي لطرح الأغاني المتبقية حتى الآن.



وعلم موقع صدى البلد ، إن الكينج يستكمل حاليًا تجهيز وطرح الأغاني المتبقية من ألبومه الجديد بشكل تدريجي، مع استمرار نشاطه الفني وحضوره الغنائي خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد الصحي، أكدت مصادر مقربة أن حالته مستقرة في الوقت الحالي، وسط نفي ما تم تداوله مؤخرًا من شائعات حول تعرضه لأي أزمات صحية.

وفى شهر أغسطس الماضي ، تعرض الكينج محمد منير لوعكة الصحية التي تعرض لها قبل أيام ودخل على أثرها المستشفى.

وكان قدم محمد منير خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأعمال الغنائية التي تنوعت بين الطابع الإنساني والاجتماعي، إلى جانب تعاونات فنية مع عدد من أبرز صناع الموسيقى.



جاءت أغنية «ملامحنا» كأول إصدارات الألبوم، وحملت طابعًا إنسانيًا عميقًا يعكس حالة وجدانية مؤثرة، في تعاون أول يجمع منير بالشاعرة هالة الزيات والملحن أحمد زعيم، وقد لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور وإشادة بكلماتها وأدائها.



أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان «الذوق العالي»، وهي دويتو غنائي جمع محمد منير بالفنان تامر حسني، من كلمات تامر حسين وألحان الراحل محمد رحيم، وحققت ردود فعل قوية فور طرح البرومو الخاص بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وفي الأغنية الثالثة «أنا الذي»، قدّم منير عملًا غنائيًا موجهًا إلى “أهله وناسه”، معبرًا عن سعادته بالتفاعل الإيجابي الذي حظي به، وهي من كلمات باسم عادل، ألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي.

كما جاءت أغنية «بين البنين» لتسلط الضوء على مشاعر الحيرة والاضطراب التي يعيشها بعض الشباب بين العقل والعاطفة، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، في إطار يواصل فيه منير تقديم قضايا إنسانية واجتماعية في أعماله الغنائية.