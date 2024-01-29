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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

صدى البلد

تعد رموش الست  من الحلويات الخفيفة والتي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكم طريقة عمل رموش الست بمقادير بسيطة.


وصفة رموش الست 

المقادير:

*نصف كوب سمن او  زبده
*كوب وربع دقيق
*نصف كوب دقيق سميد ناعم
*معلقتين كبار سكر بودر
*معلقتين جوز هند بودر
*بيضه واحده
*نصف معلقه صغيره فانيليا
*نصف معلقه صغيره بيكنج بودر
*معلقه كبيرة حليب

طريقة التحضير:

1- يخلط  كل من السكر والزبده حتي ذوبان السكر ونضع البيض والفانيليا والحليب ونضرب علي قوام كريمي

2-في بوله أخري  نقوم بنخل الدقيق و نضيف له السميد الناعم وجوز الهند والبيكنج باودر ونضيفهم علي خليط السكر والزبدة وتقلب حتي نحصل علي عجينه متماسكه وليس سائله او طريه

3-نترك العجين في الثلاجة من نصف ساعه الي ساعه حتي نعادل الرطوبه بالعجين

4-نأخذ العجينه وتكور كور صغيره  مقاس واحد وترص  بصاج فرن وتدهن بحليط بيض ولبن وفانيليا باستخدام فرشه نضيفه

5-وتوضع بالفرن علي حراره 180 درجه لمده 25 دقيقه حتي يصبح لونها ذهبي

6-تسقي بالشربات يكون بارد وتزين بجوز هند محمص. 

 

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