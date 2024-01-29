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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهرية الإسكندرية تشارك بمبادرة "أطفالنا أمل الغد بناة المستقبل" في معرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

 

شاركت رياض أطفال منطقة الإسكندرية الأزهرية، في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، بمبادرة (أطفالنا أمل الغد بناة المستقبل)، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، الوكيل الثقافي بالمنطقة، ومتابعة الأستاذة نعمة علام، مدير إدارة رياض الأطفال، وبحضور الأستاذة نهى درويش مدير عام إدارة رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقالت نعمة علام، إنه تم تفعيل المبادرة من خلال عرض وتنفيذ عدد من الأنشطة مع الأطفال بالمعرض، تعبر عن فكرة المبادرة وتنمية ومهارات الأطفال الإبداعية.

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وأضافت شيماء زكريا، من روضة معهد كردي عبد الفتاح، أنه تم تفعيل أنشطة عن المهن والأدوات المستخدمة بها، مع دعمها بالتلوين، وعمل أنشطة الغذاء الصحي وغير الصحي.

من جانبها أوضحت الأستاذة مروة رفعت من روضة معهد عمر الفاروق النموذجي، أنه تم توزيع هدايا للأطفال وعمل حوارات مع الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، من أجل زيادة الوعي والانتماء لدى الأطفال.

وأبدت إسراء أحمد، من معهد الشهيد وليد، سعاتها بالتفاعل والإقبال الشديد من زوار المعرض، والحرص على تفعيل عدد من المسابقات وأنشطة طي الورق والتلوين على الوجه والجبس والصلصال، مما يسمح للأطفال بالتعبير عن أنفسهم وأحلامهم.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في مَعْرِض القاهرة الدُّوَليّ للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام؛ حيث يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رَقْم "4" وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدُّوَليّ للكتاب في المدّة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024م، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

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